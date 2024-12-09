В России на 24 года осудили пулеметчика из отряда «Азов» за расстрел мирных жителей

В ДНР бойцу отряда «Азов» дали 24 года за расстрел мирных жителей в Мариуполе

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 30-летнего старшего пулеметчика из отряда «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Хмелевского к 24 годам колонии строгого режима за расстрел мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2022 года Хмелевский отдал приказ военнослужащему на расстрел двух мирных жителей, которые находились в подъезде жилого дома на улице Московской в Мариуполе. От полученных ранений мужчины скончались на месте.

Ранее сообщалось, что в России наемник из Грузии заочно получил 14 лет колонии за участие в боях на стороне ВСУ.