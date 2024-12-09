В России отреагировали на желание Зеленского попросить у Байдена приглашение в НАТО

Слуцкий назвал отчаянием возможный звонок Зеленского Байдену о вступлении в НАТО

Слова украинского президента Владимира Зеленского о возможном звонке действующему главе США Джо Байдену по вопросу вступления Украины в НАТО — шаг отчаяния. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

«Зеленский заявил, что намерен звонить Байдену и требовать приглашения в НАТО, а с Трампом, мол, разговаривать нет смысла. Что это — наглость или отчаяние? Скорее, и то, и другое в равной дозе», — отметил Слуцкий.

Как считает парламентарий, украинский политик отчаянно пытается вскочить «на подножку последнего вагона, увозящего Байдена и его союзников с политического Олимпа». Он также напомнил об обещании Зеленского «подумать» над словами французского лидера Эммануэля Макрона о размещении иностранного контингента на Украине для «гарантий безопасности».

Слуцкий добавил, что украинский президент предпринимает максимум усилий, чтобы вовлечь Запад в украинский конфликт напрямую. «Преступный популизм Зеленского может дорого обойтись всему европейскому континенту», — предупредил он.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск выразил недоумение из-за слов Владимира Зеленского, который заявил, что от избранного президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в Североатлантический альянс.