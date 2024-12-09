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21:11, 9 декабря 2024Мир

Маск отреагировал на слова Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом

Маска удивили слова Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом о НАТО
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск выразил недоумение из-за слов украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что от избранного главы США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в Североатлантический альянс. Предприниматель поделился своей реакцией в соцсети X.

Предприниматель сделал репост видео, на котором Зеленский сообщил о намерении позвонить действующему американскому президенту Джо Байдену и обсудить приглашение Украины в НАТО. По его словам, эту тему нет смысла обсуждать с Трампом, так как он еще не вернулся в Белый дом и решение подобных вопросов от него не зависит.

Маск отреагировал на опубликованный ролик с заявлением Зеленского с помощью эмодзи, изображающего человечка с приподнятой бровью.

Ранее Зеленский отказался от предложения избранного президента США Дональда Трампа немедленно прекратить огонь. Он утверждает, что украинский конфликт «не закончить просто бумажкой и несколькими подписями».

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