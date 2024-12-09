ВС России ударили по аэродрому ВСУ в Черниговской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по аэродрому ВСУ в Черниговской области

Российские войска нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Нежин Черниговской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Черниговская область, город Нежин, прилет в северную часть города. Известно, что там находится аэродром», — заявил подпольщик.

Он добавил, что сейчас, вероятно, аэродром используется в качестве склада.

Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС России по аэродрому в Ровно. В результате удара было уничтожено пять украинских военных, а еще около десяти — ранено.