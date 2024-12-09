Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 9 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский позвонит Байдену

Зеленский позвонит Байдену для обсуждения приглашения Украины в НАТО
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время позвонит президенту США Джо Байдену. Об этом заявил украинский лидер, передает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной, и поднять сам вопрос по приглашению [Украины] в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит», — рассказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Киев также может рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона по отправке части иностранных войск на Украину до предоставления стране членства в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Меркель раскрыла планы Путина на Россию

      Самолет с человеческими останками выловили через год после крушения

      Части россиян пообещали 30-градусные морозы

      Названы регионы-лидеры по сроку накопления первого взноса по ипотеке в России

      В России девятимесячный младенец получил ожоги из-за телефона

      В США раскрыли стоившую власти фатальную ошибку Асада

      Россиянам назвали самые модные вещи из 1990-х

      Россиянкам назвали способы подтянуть фигуру к Новому году

      Германия перестала принимать сирийских беженцев

      Австрия приостановит прием беженцев из Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше