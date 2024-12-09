Зеленский позвонит Байдену для обсуждения приглашения Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время позвонит президенту США Джо Байдену. Об этом заявил украинский лидер, передает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной, и поднять сам вопрос по приглашению [Украины] в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит», — рассказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Киев также может рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона по отправке части иностранных войск на Украину до предоставления стране членства в НАТО.