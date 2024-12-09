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16:31, 9 декабря 2024Путешествия

Жителям пяти городов России предложили выгодно отдохнуть на любимом курорте богачей

Жителям Екатеринбурга, Самары, Казани и Уфы предложили выгодные туры на Мальдивы
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Serey Kim / Unsplash

В Space Travel предложили жителям Москвы, Екатеринбурга, Самары, Казани и Уфы сэкономить на отдыхе на Мальдивах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Представители компании рассказали о вариантах выгодных по стоимости туров на любимый курорт богачей, сформированных на стыковочных рейсах авиакомпании Air Arabia из пяти указанных городов. Сотрудничество с перевозчиком позволяет туроператору предлагать клиентам более привлекательные цены на путевки, поскольку на перелете можно сэкономить до 15 процентов в сравнении с прямыми рейсами.

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«Помимо выгоды по цене, туристы получают более быстрый перелет за счет максимально удобных и коротких стыковок в Шардже — от одного до трех часов транзитного времени», — говорится в сообщении.

Так, в частности, отпуск на Мальдивах с вылетом из российской столицы во второй половине декабря обойдется в 350 тысяч рублей на двоих на восемь ночей при условии размещения в четырехзвездочном отеле Malahini Kuda Bandos.

За недельный отдых в этой же гостинице с вылетом из Екатеринбурга путешественникам придется заплатить уже 390 тысяч рублей, а из Казани — 399 тысяч рублей. В стоимость в обоих случаях включены завтраки.

Ранее в октябре 2024 года 22,6 тысячи российских туристов отдохнули на Мальдивских островах, установив пятилетний рекорд по поездкам на этот курорт богачей.

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