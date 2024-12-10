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08:01, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Невеста рассказала о подарке от матери жениха и получила совет отменить свадьбу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA2739393949494 поделилась историей о том, как она получила ранний рождественский подарок от матери жениха и узнала неприятную правду. Комментаторы посоветовали девушке отменить свадьбу.

Авторша поста рассказала, что они с женихом ждут ребенка. По словам невесты, недавно родители ее возлюбленного устроили предрождественскую вечеринку. Во время торжества будущая свекровь вручила девушке маленькую подарочную коробку в качестве раннего сюрприза на Рождество.

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Когда рассказчица вернулась домой и открыла коробку, то обнаружила в ней таблетки для прерывания беременности. Она призналась, что подарок матери жениха ее сильно расстроил. Для невесты стало открытием то, что будущая свекровь против ее беременности. «Я искренне не понимаю, почему я ей не нравлюсь. (...) Может, она считает, что я недостаточно хороша для ее сына», — порассуждала она.

Героиня истории сообщила о неприятном открытии возлюбленному, и он пообещал поговорить с матерью в подходящий момент. Невеста осталась недовольна тем, что он обратился к матери не сразу. «Я не понимаю, почему он сразу ничего не сделал?» — задалась вопросом девушка.

Большинство пользователей раскритиковали поведение жениха и его матери и посоветовали авторше поста отменить бракосочетание. «Если бы это случилось со мной и мой жених отреагировал бы именно так, я бы разорвала отношения, приняла таблетки и исчезла», — написала одна из участниц обсуждения.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она выгнала жениха из дома после того, как услышала его шутку о себе. По мнению комментаторов, ей не следует выходить за него замуж.

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