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10:05, 10 декабря 2024Силовые структуры

Бастрыкин потребовал доклад об избитом в Бурятии школьнике

СК: Бастрыкину представят доклад об истязании школьника в Улан-Удэ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об инциденте в школе в Улан-Удэ, где избили одного из учеников. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Известно, что в учебном заведении произошла драка, в ходе которой ученик получил удар по голове и потерял сознание. Отмечается, что мальчик неоднократно подвергался насилию со стороны других подростков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»). Бастрыкин поручил исполняющему обязанности регионального управления СК Евгению Лагацкому составить доклад о ходе расследования.

Ранее в Смоленске следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы, которая истязала детей в своей группе — применяла к ним физическую силу, ругалась на них матом и отказывала в еде.

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