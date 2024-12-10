Бастрыкин потребовал доклад об избитом в Бурятии школьнике

СК: Бастрыкину представят доклад об истязании школьника в Улан-Удэ

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об инциденте в школе в Улан-Удэ, где избили одного из учеников. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Известно, что в учебном заведении произошла драка, в ходе которой ученик получил удар по голове и потерял сознание. Отмечается, что мальчик неоднократно подвергался насилию со стороны других подростков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»). Бастрыкин поручил исполняющему обязанности регионального управления СК Евгению Лагацкому составить доклад о ходе расследования.

Ранее в Смоленске следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы, которая истязала детей в своей группе — применяла к ним физическую силу, ругалась на них матом и отказывала в еде.