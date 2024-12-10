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08:28, 10 декабря 2024Бывший СССР

Беженец из ДНР рассказал о «голой земле» после ВСУ

РИА Новости: ВСУ в Раздольном били по дворам, огородам и по домам мирных жителей
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении оставляют за собой лишь «голую землю». Об этом РИА Новости сообщил эвакуированный из поселка Раздольное в Донецкой народной республике (ДНР) местный житель.

Вначале украинские военные наносили удары по огородам, дворам, сараям, а потом — по домам. «Уже дом сгоревший, полностью все, одни стены. Все равно туда стреляют, чтобы выровнять... с асфальтом сровнять. Чисто, чтобы ровно была улица, без ничего», — рассказал собеседник агентства.

По словам мужчины, обстрелы велись со стороны поселка Богатырь. «Приказ Зеленского, насколько я слышал, за собой, когда отступаешь, за собой оставлять голую землю, уничтожать все на свете», — заключил беженец.

Ранее появилась информация о том, что житель поселка Раздольное держал пленных российских бойцов в рабстве. Их отправляли работать, «чтобы не зазря сидели», утверждает эвакуированный мужчина.

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