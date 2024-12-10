В ДНР рассказали о попавших в рабство российских пленных

РИА Новости: житель Раздольного держал российских военнопленных в рабстве

Житель поселка Раздольное в Донецкой народной республике (ДНР) держал пленных российских бойцов в рабстве. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил эвакуированный местный житель.

По его словам, военнослужащие находились в подвале у мужчины по имени Александр Филахтов. Собеседник агентства рассказал, что их отправляли работать, «чтобы не зазря сидели».

Он поделился, что Филахтов сотрудничал с украинскими войсками, которые передавали ему пленных.

В конце ноября стало известно о взятии Армией России поселка Раздольное. Контроль над ним установили бойцы Восточной группировки российских войск.