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04:27, 10 декабря 2024Россия

В ДНР рассказали о попавших в рабство российских пленных

РИА Новости: житель Раздольного держал российских военнопленных в рабстве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Житель поселка Раздольное в Донецкой народной республике (ДНР) держал пленных российских бойцов в рабстве. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил эвакуированный местный житель.

По его словам, военнослужащие находились в подвале у мужчины по имени Александр Филахтов. Собеседник агентства рассказал, что их отправляли работать, «чтобы не зазря сидели».

Он поделился, что Филахтов сотрудничал с украинскими войсками, которые передавали ему пленных.

В конце ноября стало известно о взятии Армией России поселка Раздольное. Контроль над ним установили бойцы Восточной группировки российских войск.

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