Джиган посоветовал россиянам брать ипотеку, несмотря на высокую ставку

Рэпер Джиган посоветовал россиянам брать ипотеку, несмотря на высокие ставки. Об этом он сообщил в беседе с Telegram-каналом Mash.

Артист отметил, что сейчас сам выплачивает ипотеку на новый дом. По его словам, лучше было бы купить недвижимость за наличные деньги, однако кредит на жилье ему помог. «Я думаю, надо брать (ипотеку). Потому что, я же говорю, мне помогла ипотека. И я живу в классом доме. Который у меня в ипотеке — но я живу в своем доме, и это самое важное», — заявил Джиган.

Он добавил, что не знает, как сохранить сбережения при текущем курсе доллара, и не может дать прогноз по дальнейшему развитию ситуации на валютном рынке.

Ранее семью Джигана выгнали из арендованного дома из-за козы, которую рэпер и его супруга блогер Оксана Самойлова держат в качестве домашнего питомца. Паре вместе с детьми пришлось вернуться в старое жилье.