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10:04, 28 ноября 2024Экономика

Оксану Самойлову с детьми выгнали из арендного дома из-за козы

Оксане Самойловой с детьми пришлось вернуться в старый дом из-за козы Мими
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова сообщила, что их семью выгнали из арендного дома из-за козы. Новостью она поделилась со своими подписчиками в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Коза по имени Мими с недавнего времени живет в доме у звездной семьи. «Оказалось, что хозяйка не очень-то любит животных. А может, она увидела новости о том, что я хочу высидеть страуса», — предположила Самойлова. В результате ей с мужем, рэпером Джиганом, и детьми пришлось вернуться в свой старый дом. «Дальше все как в тумане просто: разрушаю до бетона 70 процентов дома и за две недели все там переделываю. Вчера я показала детям наш новый старый дом. Можно поздравить нас со старосельем, получается», — подытожила Самойлова. Блогер также выложила видео, где показала процесс переделки дома. Интерьер обновленных помещений выполнен в пастельных тонах, тогда как в старом ремонте преобладали серый и черный тона.

Ранее в ноябре певица Клава Кока объявила, что переехала в Барби-хаус с розовыми стенами и розовой раковиной.

ЖЗЛ
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