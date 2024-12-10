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21:55, 10 декабря 2024Мир

Глава ВОЗ оценил число смертей от COVID-19 в мире

Глава ВОЗ: число смертей от COVID-19 в мире достигло семи миллионов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В мире зарегистрировали более семи миллионов смертей от COVID-19. Об этом заявил в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.

«В общей сложности ВОЗ сообщила о более чем семи миллионах смертей от COVID-19 во всем мире, но мы считаем, что истинные цифры в три раза выше», — уточнил он.

По его словам, на 21 июля 2024 года зарегистрировали более 775 миллионов подтвержденных случаев.

Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования раскрыли, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение. Законодатели представляют пять доводов в поддержку своей точки зрения, подчеркивая, что вирус имеет биологические черты, которые не встречались в природе.

При этом иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что версия Конгресса о том, что коронавирус распространился в результате утечки из лаборатории в Ухане, является вероятной, но все еще не имеет прямых, неопровержимых доказательств. Важным моментом является то, что отсутствуют промежуточные хозяева вируса, не найдено недостающее звено, уточнил он.

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