Представленную США версию происхождения коронавируса оценили

Иммунолог Крючков назвал недоказанной вину Китая в пандемии коронавируса

Версия Конгресса США о том, что коронавирус распространился в результате утечки из лаборатории в Ухане, является вероятной, но все еще не имеет прямых, неопровержимых доказательств, заявил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков.

«В прошлом году уже был предоставлен промежуточный доклад, в этом — не было представлено практически ничего нового, только появились окончательные выводы со стороны Конгресса. Прямых доказательств того, что коронавирус распространился в результате ошибки в лаборатории в Ухане, все еще нет, но приведен перечень косвенных», — сказал Крючков.

Среди косвенных доказательств Крючков перечислил то, что в институте, ошибкой которого, как предполагается, стало распространение вируса, действительно были проблемы с безопасностью. Также известно о заболевших сотрудниках за пару месяцев до начала пандемии — они имели симптомы, схожие с симптомами коронавируса. Известно, по словам Крючкова, и о совместных программах с США.

«Важным моментом является то, что отсутствуют промежуточные хозяева вируса, не найдено недостающее звено. То есть, есть дальний предшественник, от которого, спустя много интераций, мог получиться вирус, но звенья эти не найдены. Методами генетического анализа невозможно установить, как именно появился этот вирус — прорывные методы биотехнологий не оставляют никаких меток в геноме. Но означает ли все это, что коронавирус обязательно был искусственным? Нет», — подчеркнул Крючков.

Он заключил, что версия утечки из лаборатории остается возможной и на нее, действительно, указывает ряд признаков. Но все доказательства являются косвенными, потому утверждать однозначно, что в пандемии коронавируса виноваты ученые, допустившие ошибку, нельзя.

Ранее конгрессмены США по итогам двухлетного расследования раскрыли, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение. Законодатели представляют пять доводов в поддержку своей точки зрения, подчеркивая, что вирус имеет биологические черты, которые не встречались в природе.

