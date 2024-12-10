Кандидат в канцлеры ФРГ призвала Берлин представить план депортации сирийских беженцев

Лидер АдГ Вайдель: Берлин должен представить план депортации сирийских беженцев

Берлин должен представить план депортации сирийских беженцев. К этому призвала кандидат на пост федерального канцлера Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель на своей странице в социальной сети X.

«Австрия разрабатывает план депортации, правительство Германии также должно представить план в кратчайшие сроки», — написала она.

По словам лидера АдГ, эта мера необходима как для предотвращения новой волны беженцев, так и для подготовки к репатриации сотен тысяч сирийцев.

Ранее Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии приостановило рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от сирийцев. По данным властей, это касается 47 270 заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, решение по которым еще не принято.