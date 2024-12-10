Маркетплейсы приостановят продажу «отдающих в голову» ингаляторов

Wildberries и Ozon приостановят продажу популярных у детей аромаингаляторов

Крупнейшие российские маркетплейсы приняли решение о приостановке продаж популярных у детей аромаингаляторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления участников рынка.

Решение о блокировке интернет-продаж подобной продукции приняли в Wildberries и Ozon. Приостановка реализации аромаингаляторов была продиктована заботой о безопасности и здоровье покупателей.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что решение о блокировке продаж этой продукции приняли после проведения собственной проверки. Теперь карточки ароматических ингаляторов будут недоступны для просмотра на витрине. На схожую меру на фоне жалоб пользователей пошли и в Ozon. «Уже скрыли большую часть карточек с витрины, вскоре они перестанут быть доступны к заказу», — резюмировали в компании.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев потребовал от Роспотребнадзора проверить ароматизированные ингаляторы на наличие запрещенных или ограниченных к обороту веществ. Он заявил, что подобная продукция является вредной для здоровья детей, у которых она пользуется большой популярностью. Как отмечал депутат, подростки в последнее время стали активно скупать «двойные назальные карандаши», чтобы «словить кайф». Гусев посетовал, что популярностью «освежителей для мозга» у детей обусловлена тем, что такие ингаляторы «прям в голову отдают». На этом фоне он призвал запретить продажи подобной продукции в интернете.