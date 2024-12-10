Ми-28НМ нанес ракетный удар по личному составу и технике ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

Уточняется, что вертолет ударил по опорному пункту, личному составу и военной автомобильной технике украинских военных. После этого экипаж выполнил противоракетное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек. Затем передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее спецназ Росгвардии нанес удары по позициям ВСУ в Курской области при помощи дронов-камикадзе. В ходе этих действий было уничтожено до десяти украинских бойцов, а также транспортное средство Нацгвардии Украины. Последнее предназначалось для экстренной эвакуации личного состава с боевых позиций.

До этого Вооруженные силы России ударили по восьми украинским бригадам в Курской области. Отмечается, что под атаки попали четыре механизированные, три десантно-штурмовые, танковая бригады, а также две бригады территориальной обороны ВСУ.