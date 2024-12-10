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08:50, 10 декабря 2024Мир

На Западе озаботились вопросом контактов с захватившими в Сирии власть боевиками

Politico: в США не знают, как быть с террористическим статусом ХТШ
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuter

В Вашингтоне разворачиваются дебаты о том, что делать со статусом «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) в вопросе контактов с новыми властями Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

«Идет огромная борьба за то, сможем ли мы исключить ХТШ из списка [террористических организаций], и как, и когда», — сказал один из действующих чиновников администрации США. При этом отмечается, что американское политическое руководство пока не знает наверняка, будет ли иметь смысл установление контактов с новыми властями в контексте внутренней борьбы бывших оппозиционных сил Сирии.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в шутку предложил Соединенным Штатам Америки помочь в поисках лидера сирийской вооруженной оппозиции и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Ахмеда аш-Шараа, известного как Абу Мухаммад аль-Джулани, в обмен на денежное вознаграждение.

8 декабря бывший президент Сирии Башар Асад сложил свои полномочия и покинул государство. Он «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».

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