На Западе резко ответили на критику фон дер Ляйен в адрес Асада

Журналист Боуз напомнил фон дер Лайен про Украину после критики в адрес Асада

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен призвали вспомнить о проблемах на Украине после ее критики в адрес сложившего полномочия сирийского лидера Башара Асада. С таким предложением к ней обратился ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Он прокомментировал слова фон дер Ляйен о падении «жесткой диктатуры Асада», обратив ее внимание на происходящее на Украине. «Говоря о "жестоких диктатурах", а когда ожидаются выборы на Украине, Урсула? Когда прекратятся массовые принудительные похищения людей с целью их смерти в интересах НАТО?» — поинтересовался журналист.

Он также задался вопросом, когда европейским налогоплательщикам вернут деньги, похищенные на Украине.

Ранее фон дер Ляйен назвала историческим изменением смену власти в Сирии и свержение Асада. По ее словам, приход к власти представителей оппозиционных сил откроет новые возможности для развития не только самой страны, но и всего Ближнего Востока.