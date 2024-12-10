Над Черным морем уничтожили украинский БПЛА

Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Черным морем

Над Черным морем уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве отметили, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию России была пресечена системами противовоздушной обороны (ПВО) около 13:40 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении министерства.

В этот же день два украинских БПЛА уничтожили над Крымом. В оборонном ведомстве отметили, что устройства противника были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 13:10 до 13:20 по московскому времени.