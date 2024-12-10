Украинские беспилотники уничтожили над Крымом

Минобороны доложило об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Крымом

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Крымом. Об этом доложили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве отметили, что устройства были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 13:10 до 13:20. Дроны заметили над акваторией Черного моря.

Других подробностей по ситуации в Минобороны не привели.

До этого сообщалось, что Украина выпустила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в сторону Крыма. В ведомстве не раскрыли место, где были сбиты дроны.

Еще раньше стало известно, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Саратовской области.