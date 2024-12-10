Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 10 декабря 2024Россия

Украинские беспилотники уничтожили над Крымом

Минобороны доложило об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Крымом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Крымом. Об этом доложили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве отметили, что устройства были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 13:10 до 13:20. Дроны заметили над акваторией Черного моря.

Других подробностей по ситуации в Минобороны не привели.

До этого сообщалось, что Украина выпустила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в сторону Крыма. В ведомстве не раскрыли место, где были сбиты дроны.

Еще раньше стало известно, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Саратовской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине признают продвижение российских войск в Сумской области. Что об этом известно?

      Стало известно о расширении курской операции в Сумскую область Украины

      Володин предложил рассмотреть проект о запрете принимать в школы детей без знания русского

      В Курской области погиб один из последних представителей вымирающего коренного народа

      В клубе КХЛ предрекли проблемы с перелетами

      Актер Щербаков пожаловался на сильные боли после операции

      Windows 11 разрешили устанавливать на старые ПК

      Отец Ивлеевой прокомментировал новости о ее замужестве

      Москвичам назвали время прихода январских морозов

      Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше