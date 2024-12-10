Российский военный аэродром пытались атаковать беспилотники

Саратовский губернатор Бусаргин: БПЛА пытались атаковать военный аэродром

Военный аэродром в Саратовской области пытались атаковать беспилотники. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы», — сообщил Бусаргин. Губернатор при этом не привел данные о принадлежности дронов и их количестве.

По информации руководителя региона, в результате никто не пострадал, разрушений инфраструктуры аэродрома не зафиксировали.

В Саратовской области находится военный аэродром дальней авиации в Энгельсе. Его ВСУ пытались атаковать в 2022 году. В 2023 году сообщалось, что в Саратовской области сбили дрон, который мог двигаться в сторону этого аэродрома.

В России в 2024 году проверили военные аэродромы на устойчивость к массированным ударам. Учения проводились в нескольких регионах России на южном и западном стратегических направлениях. Там отрабатывалось заделывание на аэродромах воронок, восстановление взлетно-посадочных полос и капониров.