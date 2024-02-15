Стало известно о проверке российских военных аэродромов на устойчивость к ударам

«Известия»: военные аэродромы в России проверили на устойчивость к ударам

В России проверили военные аэродромы на устойчивость к массированным ударам. Об этом сообщили источники в Министерстве обороны, пишут «Известия».

Учения проводились в нескольких регионах России на южном и западном стратегических направлениях. Там отрабатывалось заделывание на аэродромах воронок, восстановление взлетно-посадочных полос и капониров.

К учениям также привлекали инженерно-саперные подразделения, в процессе проверки военных аэродромов и учений учитывался опыт специальной военной операции.

«По опыту СВО можно учесть много моментов: как защищать самолеты от тех же беспилотников, как их укрывать, как обеспечивать аэродромы средствами радиоэлектронной борьбы. В этих вопросах накоплен богатейший опыт, и его надо закреплять на учениях», — считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Он добавил, что во внимание нужно также брать военную активность НАТО. По мнению Дандыкина, подобные учения нужно проводить на регулярной основе, а военные аэродромы должны содержаться в исправном виде.

С начала СВО Вооруженные силы Украины (ВСУ) не раз пытались атаковать российские военные аэродромы. Так, в декабре 2022 года беспилотники атаковали аэродромы дальней авиации в Дягилево Рязанской области и Энгельсе Саратовской области. В сентябре 2023 года сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку на военный аэродром Саки в Крыму. Помимо этого, в августе того же года ВСУ предприняли попытку атаки на аэродром Сольцы в Новгородской области.