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15:16, 21 сентября 2023Россия

В Крыму отразили атаку ВСУ на военный аэродром

Советник главы Крыма Крючков заявил об отражении атаки ВСУ на аэродром Саки

Фото: Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военный аэродром Саки в Крыму. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в Telegram.

По его словам, фейковые каналы в соцсетях устроили массовый вброс недействительной информации о поражении аэродрома Саки силами ВСУ. Для этого были заранее заготовлены фото и другой контент. «Есть только одна проблема, наше ПВО все сбила», — написал Крючков.

С помощью какого оружия ВСУ пытались ударить по аэродрому, советник главы Крыма не уточнил.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 21 сентября средства ПВО сбили над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских беспилотников. Еще по одному дрону было уничтожено над территориями Орловской, Курской и Белгородской областей. Информация о разрушениях не поступала.

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Кроме того, 20 сентября была отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь. В тот же день в районе города были сбиты украинские беспилотники, их обломки упали в Верхнесадовом и Каче. Пострадавших нет.

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    Сергей Истомин
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