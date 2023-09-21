В Крыму отразили атаку ВСУ на военный аэродром

Советник главы Крыма Крючков заявил об отражении атаки ВСУ на аэродром Саки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военный аэродром Саки в Крыму. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в Telegram.

По его словам, фейковые каналы в соцсетях устроили массовый вброс недействительной информации о поражении аэродрома Саки силами ВСУ. Для этого были заранее заготовлены фото и другой контент. «Есть только одна проблема, наше ПВО все сбила», — написал Крючков.

С помощью какого оружия ВСУ пытались ударить по аэродрому, советник главы Крыма не уточнил.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 21 сентября средства ПВО сбили над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских беспилотников. Еще по одному дрону было уничтожено над территориями Орловской, Курской и Белгородской областей. Информация о разрушениях не поступала.

Кроме того, 20 сентября была отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь. В тот же день в районе города были сбиты украинские беспилотники, их обломки упали в Верхнесадовом и Каче. Пострадавших нет.

