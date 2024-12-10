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13:21, 10 декабря 2024Россия

Украина выпустила беспилотники самолетного типа в сторону Крыма

МО России: средства ПВО сбили три украинских БПЛА вблизи Крыма
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина выпустила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в сторону Крыма. Это следует из сообщения Министерства обороны (МО) России.

Как рассказали в Минобороны журналистам, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили все три БПЛА. Где именно были уничтожены беспилотники, не уточняется, МО сообщило лишь, что дроны были сбиты над акваторией Черного моря.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — объявили в оборонном ведомстве.

Ранее сегодня, 10 декабря, сообщалось, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Саратовской области.

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