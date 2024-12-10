Обвиняемого в педофилии блогера Поднебесного осудят

В Санкт-Петербурге за педофилию перед судом предстанет блогер Поднебесный

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении блогера и лидера инцелов Алексея Поднебесного, который обвиняется в педофилии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Блогер проходит обвиняемым по части 1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и части 1 статьи 135 («Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в период со 2 по 4 августа Поднебесный совершил с 15-летней девушкой половое сношение и развратные действия без применения насилия, находясь в различных местах Петербурга.

Сообщалось, что несовершеннолетняя просила снисхождения для блогера, но Смольнинский районный суд оставил его под стражей.