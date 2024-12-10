Порноактриса словами «цирк с конями» описала первую съемку в индустрии

Известная канадская порноактриса Шэй Сайтс словами «цирк с конями» описала свою первую профессиональную съемку в индустрии контента для взрослых. Воспоминаниями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео вышло на YouTube.

«Никто не понимал, как это делается», — объяснила она, говоря об организаторах съемки.

Сайтс добавила, что съемка и последующая подготовка к выпуску порнофильма заняли много времени. Вместе с тем она назвала работу над первым профессиональным порнофильмом веселой.

Ранее порнозвезда Серенити Кокс описала эмоции от первой в карьере съемки. Она назвала свой первый опыт в индустрии фильмов для взрослых потрясающим и отметила, что исполнила в том фильме роль жены.

Перед этим порноактриса Обри Кейт назвала низкопробной свою первую съемку в откровенном фильме. По ее словам, съемка проходила в грязном мотеле в Лас-Вегасе.

