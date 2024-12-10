Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Порноактриса словами «цирк с конями» описала первую съемку в индустрии

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Holly Randall Unfiltered / Youtube

Известная канадская порноактриса Шэй Сайтс словами «цирк с конями» описала свою первую профессиональную съемку в индустрии контента для взрослых. Воспоминаниями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео вышло на YouTube.

«Никто не понимал, как это делается», — объяснила она, говоря об организаторах съемки.

Сайтс добавила, что съемка и последующая подготовка к выпуску порнофильма заняли много времени. Вместе с тем она назвала работу над первым профессиональным порнофильмом веселой.

Ранее порнозвезда Серенити Кокс описала эмоции от первой в карьере съемки. Она назвала свой первый опыт в индустрии фильмов для взрослых потрясающим и отметила, что исполнила в том фильме роль жены.

Перед этим порноактриса Обри Кейт назвала низкопробной свою первую съемку в откровенном фильме. По ее словам, съемка проходила в грязном мотеле в Лас-Вегасе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курьеры обогнали айтишников по росту зарплат. К Новому году компании будут готовы платить доставщикам сотни тысяч рублей

      Во Франции остались недовольны реконструкцией Нотр-Дама

      Крокодил растерзал женщину на глазах у ее коллеги

      Не состоящие в отношениях люди перечислили главные бонусы одиночества

      Американский сенатор обратился к властям со срочным требованием по Сирии

      Зеленский назвал приоритет для ВСУ

      На Западе заявили о беспокойстве из-за свержения Асада

      Россиянин побывал в Японии и раскрыл истинное отношение местных к русским

      Премьер Канады пообещал ответить Трампу в случае введения пошлин

      В ДНР рассказали о попавших в рабство российских пленных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше