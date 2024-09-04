Порноактриса рассказала о впечатлениях от первой в карьере съемки

Американская порноактриса Обри Кейт рассказала о впечатлениях от первой в карьере съемки в фильме для взрослых. В подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск которого вышел на YouTube, она призналась, что ощутила отвращение из-за условий на площадке.

По словам порнозвезды, в своем первом откровенном ролике она снималась одна. Она отметила, что видео выпустил малоизвестный порноресурс.

«Все было очень низкопробно. Это было в Лас-Вегасе, в максимально дерьмовом мотеле. (...) Мы снимали в грязной комнате в мотеле, там было очень мерзко, это было отвратительное место для съемки», — заявила Кейт.

Ранее порноактриса из США Мелисса Стрэттон рассказала о неловкой ситуации, которая произошла с ней на первой в карьере съемке в откровенном фильме. По словам порнозвезды, во время полового акта партнер случайно вытащил из нее противозачаточное кольцо, из-за чего она сильно смутилась.