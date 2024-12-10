Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:30, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Разработчики игр из Китая в пять раз увеличили инвестиции в продвижение в RuStore

Разработчики игр из Китая потратили более ₽60 млн на продвижение в RuStore
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Китайские разработчики игр потратили более 60 миллионов рублей на продвижение приложений из магазина приложений RuStore через платформу «VK Реклама». По поступившим «Ленте.ру» данным, с января по ноябрь рекламные расходы выросли в пять раз относительно первого квартала.

Лидерами по продвижению стали игры в жанре стратегий и RPG. Среди приложений других категорий лидируют развлечения. Разработчики могут запустить рекламу приложений через платформу «VK Реклама».

«Китайские паблишеры игр наиболее заинтересованы в монетизации и рекламе для привлечения новых платежеспособных пользователей. По сравнению с первым кварталом 2024, средний чек расходов китайских игровых студий на рекламу в RuStore в третьем квартале вырос на 40 процентов», — рассказал директор по развитию бизнеса в RuStore Илья Ульянов.

RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS, ОС «Аврора», который разрабатывает VK. В магазине представлено более 45 тысяч игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Возможно, французские солдаты поедут на Украину». О чем Зеленский просил Трампа и Макрона на встрече в Париже?

      Mercedes изобрела заряжающую электрокары краску

      Тренер назвал ускоряющие старение тела фитнес-привычки

      Франция начала вывод войск из одной страны

      На Украине назвали долю верящих в «план победы» Зеленского

      Опасения нехватки одного из сортов кофе привели к его рекордному подорожанию

      В России предложили создать центры обучения детей мигрантов русскому языку

      В Пентагоне оценили влияние «Орешника» на ход конфликта на Украине

      В России предложили ввести новую оценку знаний выпускников школ

      Израиль уничтожил все сирийские военные корабли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше