Разработчики игр из Китая в пять раз увеличили инвестиции в продвижение в RuStore

Разработчики игр из Китая потратили более ₽60 млн на продвижение в RuStore

Китайские разработчики игр потратили более 60 миллионов рублей на продвижение приложений из магазина приложений RuStore через платформу «VK Реклама». По поступившим «Ленте.ру» данным, с января по ноябрь рекламные расходы выросли в пять раз относительно первого квартала.

Лидерами по продвижению стали игры в жанре стратегий и RPG. Среди приложений других категорий лидируют развлечения. Разработчики могут запустить рекламу приложений через платформу «VK Реклама».

«Китайские паблишеры игр наиболее заинтересованы в монетизации и рекламе для привлечения новых платежеспособных пользователей. По сравнению с первым кварталом 2024, средний чек расходов китайских игровых студий на рекламу в RuStore в третьем квартале вырос на 40 процентов», — рассказал директор по развитию бизнеса в RuStore Илья Ульянов.

RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS, ОС «Аврора», который разрабатывает VK. В магазине представлено более 45 тысяч игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.