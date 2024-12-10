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06:09, 11 декабря 2024Забота о себе

Россиянам дали советы по выбору вкусной докторской колбасы для новогоднего стола

Роскачество назвало состав настоящей докторской колбасы для новогоднего стола
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Чтобы купить качественную и вкусную докторскую колбасу для новогоднего стола, необходимо ориентироваться сразу на несколько важных критериев, рассказали эксперты Роскачества. Специалисты подготовили советы по выбору продукта, «Лента.ру» ознакомилась с рекомендациями.

В первую очередь необходимо обратить внимание на условия хранения. Температура в холодильнике должна быть в диапазоне от 0 °С до 6 °С включительно. Кроме того, стоит тщательно проверять упаковку. На этикетке должны быть указаны состав, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, а также условия хранения. Если упаковка вакуумная, на ней будет указано «упаковано под вакуумом», а если использована модифицированная газовая среда — «упаковано в модифицированной атмосфере».

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У настоящей докторской колбасы строгий состав. Продукт должен содержать свинину, говядину, воду, яйца (или меланж яичный), молоко (сухое цельное или обезжиренное), соль, сахар и пряности (мускатный орех или кардамон). Первым должно быть указано именно мясо, а затем вода. Качественная колбаса не содержит растительные белки, куриное мясо, клетчатку и крахмал.

Также важно, чтобы в составе были такие пищевые добавки, как нитрит натрия (Е250), аскорбиновая кислота (Е300) или аскорбат натрия (Е301). Допустимы также другие добавки, такие как пищевые фосфаты (Е450 — Е452) и соли пищевых кислот (Е262, Е325, Е330), которые используют для стабилизации продукта и контроля кислотности.

«Отдавайте предпочтение колбасе, упакованной на производстве. Такая упаковка гарантирует, что продукт не подвергался дополнительному загрязнению и не был неправильно хранен. Колбаса, нарезанная в магазине, может быть менее безопасной к употреблению, так как существует риск попадания микробов при нарезке на слайсере при комнатной температуре. Если вы все же покупаете нарезку, убедитесь, что она хранится в холодильнике и не подвергалась длительному воздействию нерегламентированной температуры. Также помните, что колбасу в нарезке лучше не хранить дома долго, чтобы избежать ухудшения ее качества», — рассказали эксперты.

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Внешне докторская колбаса должна быть ровного светло-розового или розового цвета. Если она слишком яркая, это может говорить о большом количестве искусственных красителей. На срезе фарш должен быть мелко измельченным, без крупных пустот и хрящиков, а сам батон должен быть упругим. На вкус колбаса должна быть в меру соленой, с характерным мясным вкусом и легким ароматом «ветчинности» без посторонних привкусов и запахов.

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