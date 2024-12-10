Россиянина приговорили к 16 годам за подготовку теракта в здании суда

В Калуге суд приговорил мужчину к 16 годам за подготовку теракта в здании суда

В Калуге суд приговорил местного жителя к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта в здании Калужского районного суда. Об этом сообщает ТАСС.

Первые два года он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Мужчина также должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ.

По версии следствия, осужденный разделял идеологию радикального ислама. В какой-то момент он стал переписываться с мужчиной, от которого получил инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), а также задание совершить террористический акт в здании Калужского районного суда.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года силовики предотвратили 190 терактов по всей России.