Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:33, 10 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 16 годам за подготовку теракта в здании суда

В Калуге суд приговорил мужчину к 16 годам за подготовку теракта в здании суда
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Калуге суд приговорил местного жителя к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта в здании Калужского районного суда. Об этом сообщает ТАСС.

Первые два года он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Мужчина также должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ.

По версии следствия, осужденный разделял идеологию радикального ислама. В какой-то момент он стал переписываться с мужчиной, от которого получил инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), а также задание совершить террористический акт в здании Калужского районного суда.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года силовики предотвратили 190 терактов по всей России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска покинули бывшую американскую базу в Сирии. Что известно о военном объекте США в Манбидже?

      Россиянам рассказали о мошенничестве с записью голоса начальства

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Доклады на конференции Сбера Al Journey адаптируют для людей с инвалидностью

      Дан прогноз о максимуме биржевых торгов нефтепродуктами

      Песков раскрыл подробности переговоров с Абхазией по вопросу социальных выплат

      В России назвали условия возвращения соцвыплат Абхазии

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества

      Сальдо назвал Херсон мертвым

      Лучшая подруга Ирины Шейк снялась топлес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше