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12:37, 10 декабря 2024Россия

Россиянка в розовой куртке устроила погром в кафе из-за неоплаченного заказа

В Уфе женщина в розовой куртке устроила погром в кафе из-за неоплаченного заказа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Уфе женщина в розовой куртке устроила погром в кафе из-за неоплаченного заказа. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном ролике видно, как россиянка пререкается с сотрудницей. Затем женщина в ярости начинает разбрасывать предметы — в ход идут столы, стулья, салфетницы. За ситуацией наблюдает сын посетительницы.

Как выяснило издание, мальчик попросил работников кафе не вызывать полицию. Когда они вместе с матерью услышали, что в общепит едет группа быстрого реагирования — моментально ушли.

До этого в Екатеринбурге женщина разгромила сауну и избила 65-летнюю сотрудницу.

Уточнялось, что администратор отказалась возвращать деньги, поскольку гостья со своей компанией разрезала арбуз на бильярдном столе и испортила сукно. Ущерб в заведении тогда оценили в 200 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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