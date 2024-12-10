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10:31, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянок предупредили о смертельно опасном последствии отношений с альфонсами

Врач Продеус: в отношениях с альфонсами у женщин повышается риск ранней смерти
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elizabeth Tsung / Unsplash

Врач-иммунолог Андрей Продеус предупредил россиянок в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале об опасном последствии отношений с мужчиной, находящемся на содержании у женщины. Выпуск с предостережениями специалиста россиянкам доступен на сайте телеканала.

«В таких отношениях на самом деле увеличиваются риски преждевременной или ранней смерти у женщин более старшего возраста, если они имеют отношения с более молодым мужчиной», — заявил специалист о вреде отношений с альфонсами для здоровья.

Он добавил, что этот риск также увеличивается и мужчин, которые находятся на содержании у женщин.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян не обращаться к психологам при депрессии. Медик заявила, что такие специалисты ничего не знают о клиническом течении болезни.

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