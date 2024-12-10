Россиянок предупредили о смертельно опасном последствии отношений с альфонсами

Врач Продеус: в отношениях с альфонсами у женщин повышается риск ранней смерти

Врач-иммунолог Андрей Продеус предупредил россиянок в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале об опасном последствии отношений с мужчиной, находящемся на содержании у женщины. Выпуск с предостережениями специалиста россиянкам доступен на сайте телеканала.

«В таких отношениях на самом деле увеличиваются риски преждевременной или ранней смерти у женщин более старшего возраста, если они имеют отношения с более молодым мужчиной», — заявил специалист о вреде отношений с альфонсами для здоровья.

Он добавил, что этот риск также увеличивается и мужчин, которые находятся на содержании у женщин.

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