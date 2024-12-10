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10:17, 10 декабря 2024Россия

Рубщик мяса получил смертельное ранение спустя 10 дней после прибытия на СВО

Волгоградского рубщика смертельно ранили спустя 10 дней после прибытия на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Рубщик мяса из Камышинского района Волгоградской области получил смертельное ранение спустя 10 дней после прибытия в зону специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Трагическое известие о судьбе мужчины подтвердили и в местной администрации. У волгоградца остались двое детей. По данным издания, 31-летний россиянин решил пойти на фронт добровольцем. Он отправился туда в июле.

Вдова добровольца рассказала, что неожиданно узнала о его решении уехать на спецоперацию. По словам женщины, он хотел, чтобы дети им гордились.

До этого сообщалось, что жительница Волгограда нашла сына в морге после звонка из зоны СВО. Женщину удивило, что солдат был одет не в военную форму, а в спортивный костюм.

По ее информации, ее сын поругался с одним из командиров и сбежал из части вместе с другими военными.

ЖЗЛ
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