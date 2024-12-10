ТАСС: бойцы ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова в Донецкой народной республике (ДНР). О бегстве украинских бойцов стало известно от источника ТАСС в силовых структурах.

«Сейчас попытки противника выйти из Курахова приобретают массовый характер. Если раньше ВСУ пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие», — подчеркнули в силовых структурах.

В то же время в городе остаются очаги сопротивления украинских формирований, в частности, на территории Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.

В ноябре WSJ сообщил, что на Украине начали разбиратьКураховскую ТЭС на запчасти, чтобы отремонтировать поврежденную энергетическую инфраструктуру перед зимой. Помощь от западных партнеров задержалась из-за бюрократии.