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07:44, 10 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно о попытках ВСУ массово выводить остатки группировки из Курахова

ТАСС: бойцы ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова в Донецкой народной республике (ДНР). О бегстве украинских бойцов стало известно от источника ТАСС в силовых структурах.

«Сейчас попытки противника выйти из Курахова приобретают массовый характер. Если раньше ВСУ пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие», — подчеркнули в силовых структурах.

В то же время в городе остаются очаги сопротивления украинских формирований, в частности, на территории Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.

В ноябре WSJ сообщил, что на Украине начали разбиратьКураховскую ТЭС на запчасти, чтобы отремонтировать поврежденную энергетическую инфраструктуру перед зимой. Помощь от западных партнеров задержалась из-за бюрократии.

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