WSJ: на Украине начали разбирать собственную электростанцию на запчасти

На Украине начали разбирать собственную электростанцию на запчасти, чтобы отремонтировать поврежденную энергетическую инфраструктуру перед зимой, сообщает WSJ.

В материале говорится, что западные партнеры не смогли предоставить необходимые материалы вовремя из-за бюрократии. Как пишет WSJ, из-за этого на Украине начали снимать запчасти с Кураховской ТЭС.

Ранее на Украине заявили о возможном продолжительном отсутствии света зимой. По словам советника кабмина Украины по энергетике Александра Харченко, если Россия нанесет удары по ядерной энергосистеме Украины, света в стране зимой может не быть по 20 часов в сутки.