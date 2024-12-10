Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:10, 10 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно об ударах по объектам ВСУ в Запорожье

ВС России ударили по инфраструктуре и объектам ВСУ в Запорожье
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по инфраструктуре и объектам украинской армии в городе Запорожье, который контролируется Киевом. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары были нанесены по инфраструктуре и объектам ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру»)», — заявил источник канала. Кроме того, отмечается, что ВС России ударили по Херсону.

Ранее стало известно, что российские военные продвинулись на 500 метров на юг от Старых Терн к автодороге Курахово — Запорожье. Отмечалось, что ВС РФ все ближе к взятию трассы. Помимо этого, уточнялось, что сейчас проходят активные боестолкновения в южной части Курахово.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали единственный способ перехватить «Орешник»

      Главу российского пивоваренного завода задержали за уклонение от уплаты налогов

      Одно неожиданное сочетание цветов в одежде назвали трендом 2025 года

      Российские полицейские задержали скрывавшихся более 20 лет бандитов Таганской ОПГ

      В России начнут наказывать добровольцев за преступления против военной службы

      В российском регионе беглый заключенный при задержании выстрелил в голову сотруднику ФСИН

      Жители российского города остались без света

      Командующий КСИР высказался о присутствии иранских военных в Сирии

      В Кремле узнали, что волнует россиян. Там насчитали 10 основных проблем граждан

      Популярная актриса ответила на критику ее внешности без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше