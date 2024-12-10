Стало известно об ударах по объектам ВСУ в Запорожье

ВС России ударили по инфраструктуре и объектам ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России ударили по инфраструктуре и объектам украинской армии в городе Запорожье, который контролируется Киевом. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары были нанесены по инфраструктуре и объектам ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — заявил источник канала. Кроме того, отмечается, что ВС России ударили по Херсону.

Ранее стало известно, что российские военные продвинулись на 500 метров на юг от Старых Терн к автодороге Курахово — Запорожье. Отмечалось, что ВС РФ все ближе к взятию трассы. Помимо этого, уточнялось, что сейчас проходят активные боестолкновения в южной части Курахово.

