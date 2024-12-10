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07:00, 10 декабря 2024Забота о себе

Страдающему от преждевременного семяизвержения мужчине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NTshutterth / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, страдающему от преждевременного семяизвержения в постели с женой. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, во время секса он перевозбужден и переживает, что не успеет доставить жене удовольствие. «Я использовал кремы-пролонгаторы, пытался замедлиться, пытаясь думать о чем-то несексуальном. Кажется, ничего не помогает. Либо я кончаю рано, либо теряю эрекцию (спасибо, крем)», — написал он. При этом, уточнил автор, с предыдущей партнершей он сохранял эрекцию даже после эякуляции — этот опыт он считает лучшим сексом в жизни. С женой у мужчины такого нет.

В ответ Юзвяк порекомендовал автору письма упражнения на осознанность, а также отметил, что при преждевременной эякуляции сексологи иногда назначают мужчинам низкие дозы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (вид антидепрессантов).

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Также эксперт привел рекомендацию андролога Чарльза Уэлливера, который предложил заниматься сексом, пока мужчина не почувствует, что близок к оргазму, резко прерывать его, начинать снова, а затем снова прерывать, пока это возможно. Кроме того, добавил Юзвяк, можно посоветоваться с врачом о приеме средств для поддержания эрекции, помогающих продолжать половой акт после семяизвержения.

Если ничего не помогает, переключите внимание с проникновения и своего удовольствия. Поставьте себе цель удовлетворить партнершу еще до собственного оргазма. Тогда, когда вы действительно достигнете кульминации, будет меньше причин для разочарования

Рич Юзвяксекс-коуч

Ранее стала известна история женщины, которая застала мужа в постели со своей двоюродной сестрой. Секс-коуч Рич Юзвяк посоветовал ей простить измену, если она хочет сохранить отношения.

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