Страдающему от преждевременного семяизвержения мужчине дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, страдающему от преждевременного семяизвержения в постели с женой. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, во время секса он перевозбужден и переживает, что не успеет доставить жене удовольствие. «Я использовал кремы-пролонгаторы, пытался замедлиться, пытаясь думать о чем-то несексуальном. Кажется, ничего не помогает. Либо я кончаю рано, либо теряю эрекцию (спасибо, крем)», — написал он. При этом, уточнил автор, с предыдущей партнершей он сохранял эрекцию даже после эякуляции — этот опыт он считает лучшим сексом в жизни. С женой у мужчины такого нет.

В ответ Юзвяк порекомендовал автору письма упражнения на осознанность, а также отметил, что при преждевременной эякуляции сексологи иногда назначают мужчинам низкие дозы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (вид антидепрессантов).

Также эксперт привел рекомендацию андролога Чарльза Уэлливера, который предложил заниматься сексом, пока мужчина не почувствует, что близок к оргазму, резко прерывать его, начинать снова, а затем снова прерывать, пока это возможно. Кроме того, добавил Юзвяк, можно посоветоваться с врачом о приеме средств для поддержания эрекции, помогающих продолжать половой акт после семяизвержения.

Если ничего не помогает, переключите внимание с проникновения и своего удовольствия. Поставьте себе цель удовлетворить партнершу еще до собственного оргазма. Тогда, когда вы действительно достигнете кульминации, будет меньше причин для разочарования Рич Юзвяк секс-коуч

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