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14:11, 10 декабря 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о попытках Запада спровоцировать массовые беспорядки в России

Бортников: Запад пытается спровоцировать беспорядки в России
Александр Бортников

Александр Бортников. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Спецслужбы Запада хотят спровоцировать массовые беспорядки в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) и директора ФСБ России Александра Бортникова.

По его словам, Запад также пытается создать в России искусственные очаги напряженности. Особое внимание уделяется российским регионам с выраженной национальной и религиозной спецификой. Там хотят спровоцировать конфликты, которые приведут к массовым беспорядкам и терактам, заявил Бортников.

Ранее глава ФСБ рассказал, что с начала 2024 года по всей России предотвратили 190 терактов.

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