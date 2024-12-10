В ФСБ рассказали о попытках Запада спровоцировать массовые беспорядки в России

Спецслужбы Запада хотят спровоцировать массовые беспорядки в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) и директора ФСБ России Александра Бортникова.
По его словам, Запад также пытается создать в России искусственные очаги напряженности. Особое внимание уделяется российским регионам с выраженной национальной и религиозной спецификой. Там хотят спровоцировать конфликты, которые приведут к массовым беспорядкам и терактам, заявил Бортников.
Ранее глава ФСБ рассказал, что с начала 2024 года по всей России предотвратили 190 терактов.