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15:01, 10 декабря 2024Россия

В Госдуме рассказали о пыточных камерах ВСУ в Курской области

Депутат Иванов: ВСУ устроили пыточные камеры в домах жителей Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили пыточные камеры в домах жителей Суджанского района Курской области. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Иванов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Укрофашисты развернули концлагери, в которых содержатся более 1100 мирных граждан... Тревогу вызывает судьба 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины», — сказал парламентарий.

По его словам, разрушено или пришло в негодность из-за действий украинских войск 1112 километров автомобильных дорог, 36 мостов, 1366 предприятий и 400 объектов соцсферы.

Ранее боец одного из подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Артист заявил, что ВСУ прикрываются мирными жителями, которые остаются на приграничных территориях Курской области, как живым щитом.

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