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09:55, 10 декабря 2024Экономика

В Москве подешевело жилье

Риелтор Сырцов: новостройки Москвы подешевели впервые с июля
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам ноября средняя цена «квадрата» в новостройках Москвы снизилась на 0,7 процента относительно октября. Отрицательная динамика замечена впервые с июля, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Средняя стоимость «квадрата» составила 522,4 тысячи рублей. При этом подешевели не все сегменты. Массовые новостройки выросли в цене на 0,3 процента, до 332 тысяч рублей за метр, а элитные и делюкс объекты — на процент, до 2,14 миллиона рублей. Новостройки бизнес-класса подешевели на 1,6 процента, до 462,6 тысячи рублей, а премиальные новостройки — на 1,2 процента, до 747,7 тысячи рублей.

Заметнее всего цены изменились на северо-западе Москвы, где квадратный метр подорожал в среднем на 7,2 процента, и на юго-западе столицы, где средняя цена снизилась на 3,3 процента.

Ранее эксперты «Циан» заявили, что ставки долгосрочной аренды в России перешли к устойчивому снижению. За месяц на крупнейших региональных рынках съемное жилье подешевело на два-три процента.

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