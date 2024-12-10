В России напомнили о нерешенном вопросе с Таджикистаном по теракту в «Крокусе»

Душанбе не признает, что теракт в «Крокусе» подготовили граждане Таджикистана

В отношениях России и Таджикистана до сих пор остается нерешенным вопрос по трагедии в «Крокус Сити Холле». О требовании Душанбе к российскому МИД в беседе с «Царьградом» рассказал подполковник ФСБ в отставке, автор Telegram-канала «Азартная политика» Александр Беляев.

Он напомнил, что в мае 2024 года в США задержали восемь граждан Таджикистана, обвиняемых в организации теракта в подмосковном концертном зале. В это время в Душанбе продолжают настаивать, чтобы Москва отозвала официальное заявление о том, что теракт был подготовлен гражданами Таджикистана.

«Когда террористов поймали и выяснилось, что наш МИД не обманывал, Таджикистан так и не принес никаких извинений. Более того, на сайте Министерства иностранных дел республики до сих пор висит обращение с требованием об отзыве российского заявления, якобы не соответствующего действительности», — заявил Беляев, подчеркнув, что данный вопрос все еще остается открытым.

В заключение он добавил, что Запад не прекращает своих попыток по возбуждению ненависти в отношении России, финансируя любую антироссийскую деятельность в странах Средней Азии.

Ранее стало известно о новых подробностях касательно фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Оказалось, что продавшие машину участникам нападения на концертный зал Исломовы знали о теракте.