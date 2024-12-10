В российском городе полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на мужчину

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным канала, ночью 8 декабря на Гончарной улице возле кафе 42-летний мужчина поссорился с компанией людей. В результате происшествия он получил удар ножом в живот. Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции задержали 48-летнего гражданина Армении, который работает в общепите. Ранее он уже привлекался за угрозу расправой. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что подросток открыл стрельбу в российском кафе.