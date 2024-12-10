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11:24, 10 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным канала, ночью 8 декабря на Гончарной улице возле кафе 42-летний мужчина поссорился с компанией людей. В результате происшествия он получил удар ножом в живот. Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции задержали 48-летнего гражданина Армении, который работает в общепите. Ранее он уже привлекался за угрозу расправой. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что подросток открыл стрельбу в российском кафе.

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