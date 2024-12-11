54-летняя звезда сериала «Баффи» показала откровенное фото в нижнем белье

54-летняя актриса Каризма Карпентер снялась в розовом нижнем белье под елкой

Американская актриса Каризма Карпентер показала фанатам откровенное фото в нижнем белье. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя звезда, исполнившая роль Корделии Чейз в телесериале «Баффи — истребительница вампиров», снялась, сидя на полу под украшенной гирляндой елкой. Она позировала в розовом бюстгальтере пуш-ап с черным кружевом и трусах с заниженной талией в аналогичном стиле, демонстрируя татуировки на теле.

Артистка заплела волосы в две косы, накрасила губы красно-коричневой помадой и выбрала в качестве аксессуаров цепочку с кулоном в виде сердца и серьги-кольца.

Поклонники оценили кадр в комментариях. «Ты повернула время вспять», «Выглядишь потрясающе», «Прекрасная фигура», «Самая сексуальная женщина в мире», — восхитились пользователи сети.

Ранее в декабре 64-летняя актриса и телеведущая Валери Бертинелли показала фигуру в нижнем белье на снимке без фотошопа и фильтров.