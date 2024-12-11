Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:31, 11 декабря 2024Ценности

54-летняя звезда сериала «Баффи» показала откровенное фото в нижнем белье

54-летняя актриса Каризма Карпентер снялась в розовом нижнем белье под елкой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @charismacarpenter

Американская актриса Каризма Карпентер показала фанатам откровенное фото в нижнем белье. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя звезда, исполнившая роль Корделии Чейз в телесериале «Баффи — истребительница вампиров», снялась, сидя на полу под украшенной гирляндой елкой. Она позировала в розовом бюстгальтере пуш-ап с черным кружевом и трусах с заниженной талией в аналогичном стиле, демонстрируя татуировки на теле.

Артистка заплела волосы в две косы, накрасила губы красно-коричневой помадой и выбрала в качестве аксессуаров цепочку с кулоном в виде сердца и серьги-кольца.

Поклонники оценили кадр в комментариях. «Ты повернула время вспять», «Выглядишь потрясающе», «Прекрасная фигура», «Самая сексуальная женщина в мире», — восхитились пользователи сети.

Ранее в декабре 64-летняя актриса и телеведущая Валери Бертинелли показала фигуру в нижнем белье на снимке без фотошопа и фильтров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России прекратили продажи аромаингаляторов. Почему дети начали массово скупать «освежители для мозга» и «кайфовать»?

      В Херсонской области призвали не допустить размещения сил НАТО на Украине

      В Белоруссии запретили российскую гречку

      В России задумали существенно ограничить привлечение приставов к взысканию долгов

      Врач подсказал неожиданный способ снизить давление

      Верховный суд отказался рассмотреть жалобу бывшего следователя Тамбиева

      Волонтер рассказала о заполненном дронами ВСУ небе в российском приграничье

      Россиян предупредили о подорожании сладостей

      ВСУ стали минировать серую зону в ЛНР немецкими минами

      Значительная часть россиян запланировала работать в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше