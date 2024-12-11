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18:45, 11 декабря 2024Из жизни

94-летний мужчина и 89-летняя женщина сыграли свадьбу через 50 лет после развода

94-летний американец сделал предложение бывшей жене через 50 лет после развода
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hector Reyes / Unsplash

Пожилые мужчина и женщина из США поженились через 50 дет после развода. Об этом пишет KARK.com.

Фэй Гейбл и Роберт Венрих познакомились в конце 1940-х годов. Роберт был лучшим другом ее старших братьев, и как-то сам сказал им, что когда-нибудь женится на ней. Так и произошло — Гейбл и Венрих сыграли свадьбу в ноябре 1951 года, в браке у них и родилось четверо детей. Несмотря на это, они развелись в 1975 году. О причинах развода супруги предпочитают не распространяться.

Через время оба нашли новых партнеров и прожили во вторых браках много лет, пока не овдовели. При этом родственники Гейбл и Венриха утверждают, что они всегда были в хороших отношениях и часто вместе посещали семейные праздники. Недавно бывшие супруги решили, что пришло время снова связать себя узами брака. 94-летний Венрих сделал предложение бывшей жене, которой сейчас 89 лет. У американцев 14 общих внуков, 14 правнуков и праправнучки-близняшки. Все они стали гостями на их свадьбе, которая состоялась в городе Денвер на юго-востоке штата Пенсильвания.

«Они как два влюбленных подростка. Они все делают вместе», — рассказала Кэрол Смит, младшая дочь пары. «Он сказал: "Она была первой любовью в моей жизни. Я никогда не думал, что смогу вернуть ее. И теперь, когда я это сделал, я не буду терять времени даром”», — процитировала отца Смит.

«Я думаю, что у нас все будет хорошо в течение следующих несколько лет», — сказал Венрих.

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