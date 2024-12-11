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18:14, 11 декабря 2024Экономика

Арт-объект из фекалий возник в российском городе и попал на видео

В Волгограде сняли на видео сталагмиты из застывших фекалий на улице
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

На одной из улиц Волгограда возник арт-объект из ледяных фекалий. Необычное явление сняли на видео, которое опубликовал vlg.aif.ru.

Удивительные фигуры заметили на улице Краснополянской в микрорайоне Жилгородок на западе областного центра. На снятых очевидцами кадрах видны бежевого цвета сталагмиты причудливых форм. Выяснилось, что это застывшие фекалии, которые оказались на поверхности из-за прорыва канализации.

В коммунальных службах подтвердили, что неподалеку случился прорыв трубы 7 декабря. Тогда специалисты быстро устранили поломку. Однако, по словам горожан, сточные воды вылились на дороги и стали разлетаться из-под колес автомобилей, а потом застыли — получился природный арт-объект. «Умеет же природа сотворить красоту из фекалий!» — восторженно отметили пользователи соцсетей и предложили привлекать этими ледяными скульптурами туристов.

Ранее в Москве заметили стаю снежных утят. Небольшие фигуры вылепленных из снега птенцов появились а столичной Новомарьинской улице. Всего неизвестные слепили около 40 утят. На фото, попавших в соцсети, утята собраны в кучку перед входом в помещение почты и повернуты клювами к стене здания.

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