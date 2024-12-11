Стаю снежных утят заметили в Москве

Десятки снежных утят появились около почты в Москве

Стая слепленных из снега утят появилась около здания одного из отделений почты в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу «Москва 125».

Небольшие фигуры в виде птенцов заметили на столичной Новомарьинской улице. Всего неизвестные слепили около 40 утят. На фото, попавших в соцсети, утята собраны в кучку перед входом в помещение почты и повернуты клювами к стене здания.

Ранее москвичи вылепили снеговиков в виде героев знаменитой серии книг шведской писательницы Туве Янссон Снусмумрика и Муми-тролля. Необычные снежные фигуры «рыбачат» появились на перилах моста в парке Яуза — каждый из них держит в руках удочки из веток.