В Москве нашли Снусмумрика

Москвичи вылепили снеговиков в виде Снусмумрика и Муми-тролля

Москвичи вылепили снеговиков в виде Снусмумрика и Муми-тролля в парке Яуза. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

На фотографии со снеговиками видно, что две фигурки сидят на перилах моста. Они «рыбачат», держа в руках удочки в виде веток.

Ранее жители села Лазо на Камчатке слепили снежную бабу выше человеческого роста. Работой занимались сотрудники местного Дома культуры. Они дополнили образ зеленым платком, рыжеволосым париком и красной шляпой.

Тем временем житель Североморска Мурманской области ранее опубликовал предложение купить бывшие в употреблении руки снеговика. К объявлению автор приложил фотографию двух веток, заканчивающихся несколькими сучками, которые можно счесть за пальцы.