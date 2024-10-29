Россиянам предложили купить бывшие в употреблении руки

Житель Североморска опубликовал объявление о продаже рук снеговика

Жителям Североморска Мурманской области предложили купить бывшие в употреблении руки снеговика. Соответствующее предложение опубликовано на портале Avito.

К объявлению автор — Юрий М. — приложил фотографию двух веток, заканчивающихся несколькими сучками, которые можно счесть за пальцы. Владелец рук снеговика уточнил, что товар — из натурального дерева.

Кто и как ранее пользовался руками снеговика, и как они появились у продавца, автор не уточнил. Других необычных объявлений в истории публикаций Юрия нет — в основном россиянин выкладывал на продажу электронику и одежду.

Ранее сообщалось, что на Avito выставили на продажу футбольный клуб «Сокол». В объявлении уточнялось, что выступающая во Втором дивизионе российская команда продается в связи с отсутствием финансирования. Купить ее предлагалось за 5,3 миллиона рублей. На данный момент объявление о продаже сняли.