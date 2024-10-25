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18:47, 25 октября 2024Моя страна

В России слепили снежную бабу выше человеческого роста

Жители Камчатки слепили снежную бабу выше человеческого роста

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Жители Камчатки слепили снежную бабу выше человеческого роста. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Сотрудники Дома культуры в засыпанном снегом селе Лазо, расположенном в российском регионе, решили вспомнить детство и отправились лепить снеговика. На размещенном видео запечатлен весь процесс создания снежной бабы. В конце россияне захотели дополнить ее образ. Они повязали зеленый платок, а также надели рыжеволосый парик и красную шляпу.

Ранее сообщалось, что жители Тюмени слепили снеговиков из первого снега и показали фото в соцсетях.

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      Карина Черных
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